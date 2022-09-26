WhatsApp'ta çıkartmalar için yeni dönem!

Daha önce video görüşmeleri için avatar kullanma özelliği sunacağı konuşulan WhatsApp, şimdi de avatarları çıkartmalara getiriyor. WABetaInfo tarafından paylaşılan ekren görüntüleri, yeni avatar çıkartmalarının nasıl olacağını gözler önüne seriyor.

Görünüşe göre bu avatar tabanlı çıkartmalar farklı şekillerde bir set halinde sunulacak. Bu çıkartmaları bireysel veya grup sohbetlerinde göndermenin yanı sıra, kullanıcılar avatarlarını varsayılan profil resimleri olarak da ayarlayabilecek.