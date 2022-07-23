WhatsApp'ta 3 boyutlu avatar dönemi

WhatsApp'ta kullanıcılar, bundan böyle kendi avatarlarını oluşturup, profil fotoğrafı olarak kullanabilecek. Ayrıca oluşturulan avatarlar, çıkartma olarak da kullanılabilecek. Farklı bir özellik de WhatsApp'ta çevrimiçi olduğunuzu kimlerin görebileceğini belirleyebileceksiniz. Bu özelliğin mantığı, son görülme ile aynı olacak. Bu özellik sayesinde çevrimiçi olduğunuzu herkese, belirli kişilere, rehberinizdeki bazı kişiler hariç herkese gösterebilir veya herkesten gizleyebilirsiniz.

