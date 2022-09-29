WhatsApp'ı hemen güncelleyin

En popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dün tüm kullanıcıları ilgilendiren bir yazı paylaştı. WhatsApp Güvenlik Tavsiyeleri sayfasını güncelleyen şirket, iki kritik güvenlik açığının tespit edildiğini ve giderildiğini açıkladı. Güvenlik açıkları, WhatsApp ve WhatsApp Business'ın hem Android hem de iOS uygulamalarında v2.22.16.12 sürümlerinde halen varlığını sürdürüyor. Güvenlik açıklarından olumsuz etkilenme riskini ortadan kaldırmak için WhatsApp uygulamanızı en güncel sürüme yükseltmenizde fayda var.

