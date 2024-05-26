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26 Mayıs 2024 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2024 Pazar 11:00:00

WhatsApp'a yeni temalar geliyor

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Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik geleceği ortaya çıktı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik geleceği ortaya çıktı. Uygulamanın yeni iOS beta sürümünde tespit edilen bu yeni özellik, kullanıcıların sohbet sayfalarında yeni temalar kullanmalarını sağlayacak. Bu bağlamda; sohbet arka planı ile mesajlaşma balonları, seçilen temaya göre değişecek. Öte yandan WhatsApp profil fotoğrafınızı Yapay Zeka ile oluşturabileceksiniz.

Etiketler : whatsapp mesajlaşma sohbet tema
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