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28 Ekim 2022 Cuma 17:27:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 17:27:00

Whatsapp'a yeni rakip: Google Mesajlar

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Google, Mesajlar uygulamasını WhatsApp'a rakip yapacak yeni güncellemeyi tanıttı.

Google, Mesajlar uygulamasını WhatsApp'a rakip yapacak yeni güncellemeyi tanıttı. Artık Android kullanıcıları da Apple kullanıcılarından gelen mesajlara emoji ile tepki verebilecek. Ayrıca tıpkı iMessage'daki gibi grup sohbetlerinde kullanıcılar cevap vermek istedikleri mesajı kaydırarak istediği mesaja cevap verebilecek. Güncellemenin 2023 yılına kadar kullanıma sunulacağı belirtildi.

Etiketler : google mesajlar apple whatsapp
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