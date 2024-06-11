WhatsApp'a yeni kısayollar geliyor

Böylece bir görseli veya videoyu görüntülerken çıkış yapmanıza gerek kalmadan yanıtlama ve emojiyle tepki verme şansına sahip olacaksınız. Yeni kısayollar, medya görüntüleme kısmına eklenecek. Direkt olarak buradan görsele, videoya veya GIF'e emoji ile tepki verebileceksiniz. Ayrıca sağ alta eklenen yanıtlama butonuyla yine medya görüntüleyici üzerinden o mesajı yanıtlamak mümkün olacak.