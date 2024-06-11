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11 Haziran 2024 Salı 07:33:00 - Güncelleme:11 Haziran 2024 Salı 07:33:00

WhatsApp'a yeni kısayollar geliyor

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WhatsApp, medya görüntüleme kısmına yanıt ve emoji tepkisi kısayolları getirecek.

Böylece bir görseli veya videoyu görüntülerken çıkış yapmanıza gerek kalmadan yanıtlama ve emojiyle tepki verme şansına sahip olacaksınız. Yeni kısayollar, medya görüntüleme kısmına eklenecek. Direkt olarak buradan görsele, videoya veya GIF'e emoji ile tepki verebileceksiniz. Ayrıca sağ alta eklenen yanıtlama butonuyla yine medya görüntüleyici üzerinden o mesajı yanıtlamak mümkün olacak.

Etiketler : whatsapp kısayol emoji
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