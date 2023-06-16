WhatsApp'a ‘Video Mesaj' özelliği geliyor

WhatsApp'ın video mesaj özelliği iOS ve Android'deki beta sürüm kullanıcılarına ulaşmaya başladı. Kullanıcılar, bu özellik aracılığıyla 60 saniyeye kadar video mesajlar oluşturup, sohbetteki kişi veya kişilere gönderebilecekler. Yeni özellik ile görüntüler bir çember içerisine alınacak ve karşıdaki kullanıcıya iletilecek. WhatsApp'ın yeni özelliğinde önemli bir detay var. Gönderilen video mesajlar, telefona video olarak kaydedilmeyecek. Yani video mesajlar tıpkı sesli mesajlar gibi anlık olacak ve galeride görüntülenemeyecek. Bir kullanıcının WhatsApp'taki video mesajı başkasına iletmesi için ekran kaydı alması gerekecek. Bu arada; video mesajların da WhatsApp'taki diğer mesajlar gibi uçtan uca şifrelendiğini belirtelim.