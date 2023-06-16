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16 Haziran 2023 Cuma 15:48:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 15:48:00

WhatsApp'a ‘Video Mesaj' özelliği geliyor

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WhatsApp'ın video mesaj özelliği beta sürüm kullanıcılarına ulaşmaya başladı.

WhatsApp'ın video mesaj özelliği iOS ve Android'deki beta sürüm kullanıcılarına ulaşmaya başladı. Kullanıcılar, bu özellik aracılığıyla 60 saniyeye kadar video mesajlar oluşturup, sohbetteki kişi veya kişilere gönderebilecekler. Yeni özellik ile görüntüler bir çember içerisine alınacak ve karşıdaki kullanıcıya iletilecek. WhatsApp'ın yeni özelliğinde önemli bir detay var. Gönderilen video mesajlar, telefona video olarak kaydedilmeyecek. Yani video mesajlar tıpkı sesli mesajlar gibi anlık olacak ve galeride görüntülenemeyecek. Bir kullanıcının WhatsApp'taki video mesajı başkasına iletmesi için ekran kaydı alması gerekecek. Bu arada; video mesajların da WhatsApp'taki diğer mesajlar gibi uçtan uca şifrelendiğini belirtelim.

Etiketler : whatsapp video mesaj teknoloji
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