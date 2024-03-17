WhatsApp'a sohbet filtresi

WhatsApp'ın bir yıldır beklenen 'sohbet filtresi' özelliği, beta sürüm kapsamında kullanıcılara ulaştı. WhatsApp'ın sohbet filtreleri özelliği, sohbetlerin bulunduğu sayfanın en üst kısmına eklenecek. "Tümü", "Okunmamış" ve "Gruplar" şeklindeki seçenekler, söz konusu ekranda hangi sohbetlerin gösterileceğini belirleyecek. Örneğin "Gruplar" seçeneğine dokundunuz. Sohbet sayfasında sadece katıldığınız gruplardaki mesajları görmeye başlayacaksınız. WhatsApp'ın sohbet filtreleri, şu ana kadar sadece Android için tespit edildi.