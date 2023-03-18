WhatsApp'a sesli durum paylaşma geldi

WhatsApp, yeni iOS güncellemesiyle uygulamaya sesli durum paylaşma özelliği getirdi. Artık kullanıcılar, yazılı, fotoğraflı ve videolulara ek olarak sesli durum güncellemeleri de paylaşabilecek. Bunu yapmak için ise uygulamadaki "Durum" sekmesine gidip "kalem" simgesine basmanız, sonrasında ise ekranın altında çıkan "mikrofon" simgesine basılı tutmanız gerekiyor. Böylece sesli durum atabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra fotoğraflardan metin kopyalamanın da platforma geleceği ortaya çıktı.