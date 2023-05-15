WhatsApp'a ‘kanal oluşturma' geliyor

WhatsApp, Telegram'ın uzun süredir sahip olduğu bir özelliği getiriyor: Kanallar. Kanallar sayesinde kullanıcılar büyük kitlelere bilgi yayınlama imkanı bulacaklar. WhatsApp, bir kanalın sahip olabileceği üye sayısının belirlenmediğini açıkladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar haber, etkinlik ve diğer bilgileri geniş bir kitleye paylaşabilecekler. Ayrıca kanal üyeleri gönderenin telefon numarasını görmeyecekler, böylece gönderenin gizliliği korunmuş olacak.