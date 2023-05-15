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15 Mayıs 2023 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 16:30:00

WhatsApp'a ‘kanal oluşturma' geliyor

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WhatsApp, yeni bir özelliği getiriyor: Kanallar.

WhatsApp, Telegram'ın uzun süredir sahip olduğu bir özelliği getiriyor: Kanallar. Kanallar sayesinde kullanıcılar büyük kitlelere bilgi yayınlama imkanı bulacaklar. WhatsApp, bir kanalın sahip olabileceği üye sayısının belirlenmediğini açıkladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar haber, etkinlik ve diğer bilgileri geniş bir kitleye paylaşabilecekler. Ayrıca kanal üyeleri gönderenin telefon numarasını görmeyecekler, böylece gönderenin gizliliği korunmuş olacak.

Etiketler : whatsapp kanal oluşturma kanallar
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