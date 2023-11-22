WhatsApp'a ekstra güvenlik geldi

WhatsApp'ın iOS sürümüne e-posta ile doğrulama özelliği geldi. Kullanıcılar, tanımlayacakları e-posta adreslerine gelecek kodla hesaplarını aktif hâle getirebilecekler. iPhone sahipleri, bu özellikten faydalanarak, WhatsApp hesapları için ekstra bir güvenlik katmanı oluşturabiliyorlar. Öte yandan WhatsApp, kısa süre önce "Passkeys" isimli bir özellik yayımladı. Android kullanıcıları tarafından deneyimlenebilen özellik, doğrulama koduna duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Çünkü Passkeys ile parmak izi ya da yüz taraması yaptırmak, WhatsApp'a giriş için yeterli olacak.

