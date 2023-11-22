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22 Kasım 2023 Çarşamba 07:08:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 07:08:00

WhatsApp'a ekstra güvenlik geldi

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WhatsApp'ın iOS sürümüne e-posta ile doğrulama özelliği geldi.

WhatsApp'ın iOS sürümüne e-posta ile doğrulama özelliği geldi. Kullanıcılar, tanımlayacakları e-posta adreslerine gelecek kodla hesaplarını aktif hâle getirebilecekler. iPhone sahipleri, bu özellikten faydalanarak, WhatsApp hesapları için ekstra bir güvenlik katmanı oluşturabiliyorlar. Öte yandan WhatsApp, kısa süre önce "Passkeys" isimli bir özellik yayımladı. Android kullanıcıları tarafından deneyimlenebilen özellik, doğrulama koduna duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Çünkü Passkeys ile parmak izi ya da yüz taraması yaptırmak, WhatsApp'a giriş için yeterli olacak.

Etiketler : whatsapp sürüm güvenlik
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