WhatsApp'a diğer uygulamalardan da mesaj gelecek

Avrupa Birliği'nin düzenlemelerine uyum sağlamak için çalışan WhatsApp, farklı uygulamalardan mesaj alımını ve gönderimini mümkün kılacak bir özellik üzerinde çalışıyor. WhatsApp bu güncelleme ile birlikte üçüncü parti sohbet uygulamaları ile WhatsApp arasında mesajlaşılabilmesinin yolunu açacak. Örneğin Telegram kullanıyorsunuz ancak bir mesaj göndermek istediğiniz kişi yalnızca WhatsApp kullanıyor. WhatsApp hesabınız olmasa bile o kişiye mesaj gönderebilecek, o kişiden de gelen mesajları alabileceksiniz.