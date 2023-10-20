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WhatsApp'a çoklu hesap desteği geldi
20 Ekim 2023 Cuma 08:11:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 08:11:00

WhatsApp'a çoklu hesap desteği geldi

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WhatsApp'ın birkaç ay önce test ettiği çoklu hesap desteği, kullanıcılara ulaşmaya başladı.

WhatsApp'ın birkaç ay önce test ettiği çoklu hesap desteği, kullanıcılara ulaşmaya başladı. İlk kez WhatsApp Business'ın 2.23.13.5 kodlu Android beta sürümünde tespit edilen özellik, oldukça basit bir şekilde çalışacak. Hesap ayarları bölümünde yeni bir seçenek görmeye başlayacak olan kullanıcı, uygulamaya yeni bir hesap ekleyebilecek. Bu hesabın ekleme süreci, bir WhatsApp hesabının aktifleştirilmesi ile aynı olacak. Numara girilecek, doğrulama yapılacak ve ikinci WhatsApp hesabı, tek bir uygulamada çalışmaya başlayacak.

Etiketler : WhatsApp WhatsApp Business Android beta
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