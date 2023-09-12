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12 Eylül 2023 Salı 07:54:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 07:54:00

WhatsApp'a çapraz platform geliyor

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WhatsApp'ın çapraz platform desteği göründü.

WhatsApp'ın son Android beta sürümünde çapraz platform desteği göründü. Uygulamaya eklenecek "üçüncü taraf sohbetler" isimli yeni bir bölüm, kullanıcıların WhatsApp harici uygulamalardan gelen mesajlara ulaşmalarını sağlayacak. WABetaInfo, şimdilik sadece basit bir ekran görüntüsünü alabildiği özelliğin nasıl çalıştığına ilişkin hiçbir tespitte bulunamadı. Bu özellik sayesinde telefona gelen SMS'lerin, üçüncü taraf sohbetler bölümünde yer alacağı tahmin ediliyor. Kullanıcı, WhatsApp üzerinden görüntüleyebileceği mesaja yine WhatsApp üzerinden yanıt verebilecek.

Etiketler : whatsapp sohbet mesaj özellik
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