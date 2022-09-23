WhatsApp'a Avatarlar geliyor

Yakın zamanda gizliliği arttırmak için üç yeni özellik getireceğini açıklayan WhatsApp, kullanıcıların kendi avatarlarını oluşturabilmesi için de altyapıyı hazırlıyor. iOS'ta özelliğin nasıl kullanılacağına dair ilk ekran görüntüleri ortaya çıktı. Bir defa Avatar oluşturduğunuzda ona uygun çıkartma paketi de elde etmiş olacaksınız. Ayrıca bu avatarları profil fotoğrafı yapmak da mümkün olacak.

