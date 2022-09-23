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23 Eylül 2022 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 14:00:00

WhatsApp'a Avatarlar geliyor

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Yakın zamanda gizliliği arttırmak için üç yeni özellik getireceğini açıklayan WhatsApp, kullanıcıların kendi avatarlarını oluşturabilmesi için de altyapıyı hazırlıyor.

Yakın zamanda gizliliği arttırmak için üç yeni özellik getireceğini açıklayan WhatsApp, kullanıcıların kendi avatarlarını oluşturabilmesi için de altyapıyı hazırlıyor. iOS'ta özelliğin nasıl kullanılacağına dair ilk ekran görüntüleri ortaya çıktı. Bir defa Avatar oluşturduğunuzda ona uygun çıkartma paketi de elde etmiş olacaksınız. Ayrıca bu avatarları profil fotoğrafı yapmak da mümkün olacak.

Etiketler : WhatsApp iOS Avatar
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