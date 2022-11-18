WhatsApp'a anket özelliği geldi

Bundan böyle WhatsApp'taki grup veya bireysel sohbetlerde anket oluşturup, bunu diğer kullanıcılara sunabileceksiniz. Kullanıcılar, anketlerde birden fazla şıkkı; ve hatta tüm şıkları aynı anda seçebiliyorlar. Ayrıca kullanıcılar, seçtikleri şıkları istedikleri kadar değiştirebiliyorlar. Dolayısı ile sonuçlar, kullanıcılar istediği sürece değiştirilebiliyor.

