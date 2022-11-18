WhatsApp'a anket özelliği geldi
WhatsApp'a grup veya bireysel sohbetlerde anket özelliği geldi.
Bundan böyle WhatsApp'taki grup veya bireysel sohbetlerde anket oluşturup, bunu diğer kullanıcılara sunabileceksiniz. Kullanıcılar, anketlerde birden fazla şıkkı; ve hatta tüm şıkları aynı anda seçebiliyorlar. Ayrıca kullanıcılar, seçtikleri şıkları istedikleri kadar değiştirebiliyorlar. Dolayısı ile sonuçlar, kullanıcılar istediği sürece değiştirilebiliyor.
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