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18 Kasım 2022 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 14:30:00

WhatsApp'a anket özelliği geldi

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WhatsApp'a grup veya bireysel sohbetlerde anket özelliği geldi.

Bundan böyle WhatsApp'taki grup veya bireysel sohbetlerde anket oluşturup, bunu diğer kullanıcılara sunabileceksiniz. Kullanıcılar, anketlerde birden fazla şıkkı; ve hatta tüm şıkları aynı anda seçebiliyorlar. Ayrıca kullanıcılar, seçtikleri şıkları istedikleri kadar değiştirebiliyorlar. Dolayısı ile sonuçlar, kullanıcılar istediği sürece değiştirilebiliyor.

Etiketler : whatsapp anket özelliği teknoloji
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