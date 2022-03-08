VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Otoyol ve köprülerde 31 Mart'ta HGS dönemi başlıyor
Fırıncılar TMO'nun sağladığı un sayesinde ekmek fiyatlarında artış beklemiyor
İsrailli uzmanlara göre Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti ilişkilerde olumlu bir sayfa açacak
Bakan Kurum: 2021 yılı sonu itibarıyla zeytin alanı büyüklüğümüzü 890 bin hektara çıkardık
Nijerya'da silahlı saldırılarda en az 60 kişi öldü
Türk SİHA'larına yeni yol göründü!
Türkiye'yi kaybetmemek için taleplerinden vazgeçtiler!
Hepsiburada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde “Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar”ı YouTube kanalında ...
"İhbar edin gerekeni yaparız"
Bakan Dönmez rezerv miktarını açıkladı!
"Türkiye bizi büyük masraflardan kurtaracak"
Geleceğin hukukçuları için tarihi kamp
Netflix'ten yeni Rusya hamlesi
Azerbaycan'dan Rusya'ya tepki: Son verin
"Spekülatörleri doğduğuna pişman etmeliyiz"
Putin'i kızdıracak hamle!
"Bizi HDP dağa gönderdi"
Ukrayna-Rusya savaşı sürerken sarsan istifa!
15 yıl sonra bir ilk
Ukrayna'ya müdahalenin perde arkası deşifre oldu!
11 Mart'ta fişi çekiyor
Türk diplomasisinin büyük başarısı
Ukrayna'dan sürpriz karar!
İstanbul'da "kar fırtınası" alarmı!
08 Mart 2022 Salı 15:30:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 15:30:00

WhatsApp'a anket özelliği

ABONE OL

WhatsApp, son olarak Telegram'ın platformuna eklediği mesajlara emojiyle tepki verme özelliği ve gruplarda anket düzenleme üzerinde çalışmalara başladı.

WhatsApp, son olarak Telegram'ın platformuna eklediği mesajlara emojiyle tepki verme özelliği ve gruplarda anket düzenleme üzerinde çalışmalara başladı. 'Anketler' özelliğiyle, artık kullanıcılar içerisinde oldukları gruplarda soru sorup anket yapabilecek. Bu da kullanıcıların grupları daha etkili bir şekilde kullanması için büyük bir fayda sağlayacak. Sadece WhatsApp gruplarında kullanılabilecek bu yeni özellikle, anket sonuçları ve cevaplarınız yine uçtan uca şifreleme sistemiyle korunuyor olacak.

Etiketler : WhatsApp Telegram emoji
Ödülünü sevgilisine ithaf etti

Ödülünü sevgilisine ithaf etti
Şarkının ‘Adı Yok'

Şarkının ‘Adı Yok'
Sorunları hallettik

Sorunları hallettik
Süper buluşma

Süper buluşma
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Aşık olduğu karaktere hayat veriyor

Aşık olduğu karaktere hayat veriyor
Enerjik Serkan

Enerjik Serkan
İrem benim şarkımı okuyamaz

İrem benim şarkımı okuyamaz
170 bin liralık serum isyanı

170 bin liralık serum isyanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER