WhatsApp'a anket özelliği

WhatsApp, son olarak Telegram'ın platformuna eklediği mesajlara emojiyle tepki verme özelliği ve gruplarda anket düzenleme üzerinde çalışmalara başladı. 'Anketler' özelliğiyle, artık kullanıcılar içerisinde oldukları gruplarda soru sorup anket yapabilecek. Bu da kullanıcıların grupları daha etkili bir şekilde kullanması için büyük bir fayda sağlayacak. Sadece WhatsApp gruplarında kullanılabilecek bu yeni özellikle, anket sonuçları ve cevaplarınız yine uçtan uca şifreleme sistemiyle korunuyor olacak.

