WhatsApp'a animasyonlu emoji

WhatsApp'a Telegram'dakilere benzer animasyonlu emojiler gelecek. WhatsApp'ın animasyonlu emojileri; ağlama, gülme ve şaşırma gibi duygulara ek olarak, kalp ve alev gibi emojiler için de kullanılabilir olacak. Uygulamanın ne zaman aktif hale geleceği hakkında bir açıklama yapılmadı.