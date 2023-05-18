WhatsApp'a animasyonlu emoji
WhatsApp'a animasyonlu emojiler gelecek.
WhatsApp'a Telegram'dakilere benzer animasyonlu emojiler gelecek. WhatsApp'ın animasyonlu emojileri; ağlama, gülme ve şaşırma gibi duygulara ek olarak, kalp ve alev gibi emojiler için de kullanılabilir olacak. Uygulamanın ne zaman aktif hale geleceği hakkında bir açıklama yapılmadı.
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