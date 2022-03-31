WhatsApp'a 37 yeni emoji!

WhatsApp, iOS kullanıcıları için bir süre önce getirdiği yeni emoji setini Android telefonlara da getirdi. Şimdilik sadece beta kullanıcılarının erişimine açılan emojiler, ilerleyen günlerde tüm telefonlarda kullanılabilecek.



Şimdilik bu emoji seti Andorid işletim sistemi kullanan WhatsApp beta kullanıcıları için mevcut ve sadece beta kullanıcıları kendi aralarında bu emojileri gönderebiliyor. Eğer bir beta kullanıcıysanız bu emojileri 2.22.8.8 beta güncellemesini yapmayan bir arkadaşınızla paylaşamıyorsunuz. WhatsApp, ilerleyen günlerde bu emoji setini herkesin kullanıma açmaya hazırlanıyor.

