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09 Mayıs 2021 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2021 Pazar 14:30:00

WhatsApp yine geri adım attı

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WhatsApp'ta tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma 15 Mayıs'ta sona eriyordu.

WhatsApp'ta tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma 15 Mayıs'ta sona eriyordu. Yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesaplarının önce askıya alınacağı ardından silineceği belirtilmişti. Ancak kullanıcıların geri adım atmadığını gören WhatsApp'ın kendisi 15 Mayıs kararından da geri adım attı. Şİrket, "Hiç kimsenin hesabı silinmeyecek ya da fonksiyonları kaybolmacak. Bir süre daha sürekli olarak sözleşme hatırlatması yapacağız" dedi.

Etiketler : whatsapp gizlilik sözleşme
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