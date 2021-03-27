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27 Mart 2021 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:27 Mart 2021 Cumartesi 15:00:00

WhatsApp Web telefondan bağımsız çalışacak

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yeni bir güncelleme geliyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yeni bir güncelleme geliyor. WhatsApp'ın tarayıcı versiyonunu kullanmak için telefonunuzun internete bağlı olması gerekiyordu. Eğer telefonunuz kapanırsa ya da interneti kesilirse WhatsApp Web iletişiminiz de sonlanmış oluyordu. Şirket yeni yapacağı güncellemeyle bu uygulamayı sonlandıracak. Henüz test aşamasında olan özellikle bundan sonra telefonunuzda internet olmasa bile WhatsApp iletişimine devam edebileceksiniz.

Etiketler : WhatsApp WhatsApp web teknoloji
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