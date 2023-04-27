WhatsApp tarih verdi: 4 farklı cihazda mesajlaşma

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaklaşmakta olan yeni bir özelliği Android beta sürüm kapsamında kullanıcılara geçtiğimiz günlerde ulaştırdı. Test kullanıcılarının deneyimleyebildiği bu yeni özellik, bir WhatsApp hesabının 4 adet akıllı telefona aynı anda kullanılabilmesini sağlıyordu. Bu özelliğin, önümüzdeki hafta tüm kullanıcılar için erişime açılacağı açıklandı. WhatsApp, geçtiğimiz yıl "Çoklu Cihaz" isimli bir özellik yayınladı. Bu özellik, kullanıcıların bir WhatsApp hesabını bir telefon ile bir masaüstü veya web sürüm üzerinden bağımsız olarak kullanılmasını sağlıyordu. Yani telefonun internet bağlantısı olmasa bile masaüstü veya web sürüm üzerinden WhatsApp deneyimi sürdürülebiliyordu. Bu yeni özellik, Çoklu Cihaz özelliğinin kapsamını hayli genişletiyor. Mark Zuckerberg, 4 farklı cihaza kadar oturum açma izni veren özelliğin kullanıma sunulduğunu Facebook ve Instagram üzerinden duyurdu. Zuckerberg, "Bugünden itibaren aynı WhatsApp hesabına en fazla dört telefonda giriş yapabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

