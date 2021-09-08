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08 Eylül 2021 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 17:00:00

WhatsApp 'son görülme' özelliğini değiştiriyor

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WhatsApp, kullanıcılarının en çok şikayet ettiği özellikler arasında yer alan 'son görülme'de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

WhatsApp kullanıcıları, artık 'kara liste' oluşturarak, bu kişilerden son görülme zamanını gizleyebilecek.

Güncellemeyle birlikte WhatsApp kullanıcılar; 'son görülme' özelliğini 4 farklı şekilde kullanabilecek. 'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Kimse' dışında 'Kişilerim hariç' seçeneği de kullanıcılara sunulacak. Bu 'kara liste'ye eklediğiniz kişiler, son görülme saat ve tarihinizi göremeyecek.

Etiketler : son görülme özelliği whatsapp güncelleme teknoloji haberleri
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