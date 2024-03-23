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WhatsApp sabitleme özelliği yenilendi

WhatsApp sabitleme özelliği yenilendi

WhatsApp'ta kullanıcılar, artık bir değil 3 mesajı sabitleyebilecek.

WhatsApp, sohbetlerde sabitlenebilen mesajların sayısını artırdı. Önceden sadece bir mesaj sabitlenebiliyordu. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yaptığı bir duyuruyla mesaj sabitleme sınırının artırıldığını açıkladı. Kullanıcılar, artık bir değil 3 mesajı sabitleyebilecek. Sabitlediğiniz mesajlar, sohbetin en üstünde yer almaya devam edecek. Mesaj sabitleme özelliği dün kullanıma sunulmaya başlandı.