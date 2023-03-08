WhatsApp gruplarının 'son kullanma tarihi' olacak
WhatsApp'taki gruplara 'son kullanma tarihi' özelliği getirilecek.
WhatsApp'taki gruplar; akrabalarla, yakın arkadaşlarla ve ailenizle bir araya gelip sohbet etmenizi sağlar. Ancak bazı gruplar var ki sadece belirli konular için oluşturulur ve konu sona erdiğinde grup adeta ölür. Örneğin bir arkadaşınızın doğum günü için bir grup kuruyor, doğum günü gerçekleştikten sonra bir daha gruba mesaj atmıyorsunuz. İşte bu tür grupları zamanı bitince ortadan kaldırmak için 'son kullanma tarihi' özelliği getirilecek.
- WhatsApp gruplarının 'son kullanma tarihi' olacak
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