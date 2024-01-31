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31 Ocak 2024 Çarşamba 06:55:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 06:55:00

WhatsApp doğrulama kodu tarih oluyor

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WhatsApp'ın 24.2.10.73 kodlu iOS beta sürümünde, "Passkey" özelliği ortaya çıktı.

Bu özellik, kullanıcıların WhatsApp girişleri için yeni ve güvenli bir alternatif üretilmesini sağlıyordu. Şimdiyse bu özelliğin iOS sürüme geleceği ortaya çıktı. Passkey özelliği WhatsApp'ın iOS sürümüne geldiğinde kullanıcılar için oldukça etkili ve kolay bir deneyim sunulacak. Herhangi bir nedenden ötürü kullandığı iPhone'da WhatsApp'ı kapatan kullanıcı, yeniden giriş yapmak istediği zaman Face ID, Touch ID veya telefonunun kilit şifresini kullanarak WhatsApp hesabını yeniden aktifleştirebilecek.
Etiketler : whatsapp güncelleme doğrulama kodu
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