Whatsapp ve Whatsapp Web uygulaması kopukluklarla gündeme geldi. Whatsapp ve Whatsapp Web kullanıcılarının yaşadığı sorunlar üzerine Whatsapp çöktü mü sorusuyla Twitter'da da konuşulmaya başlandı. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp bağlantınız kontrol ediliyor sorunu nedir?

WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?



Whatsapp üzerinden devam eden sorunla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yapılan aramalara bakıldığında mobil olarak bu uygulamaya girişin yavaş olduğu da anlaşılıyor.

Bazı kullanıcıların Whatsapp erişiminde zorlandığı mesajların gitmediği ve sıkça kopukluk yaşandığını bahsederek bu uygulamanın çalışmadığını belirtiyor. İnternet aramalarına bakıldığında 'Whatsapp bağlantınız kontrol ediliyor' sorunu yaşandığı gelen ilk bilgiler arasında.

Whatsapp mobil kod okuyucunun da WEB Whatsapp'a okutulduğunda algılamadığı problemler arasında yer aldı.