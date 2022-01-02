Webb, ilk kritik işlemi gerçekleştirdi

Aralık 2021'de uzaya gönderilen James Webb Uzay Teleskobu, ilk kritik aşamayı başarı ile geçti. Görevine yaklaşık 4 gün kalan James Webb, iki başarılı yakma işlemi ve güneş enerjisi ile anten kurulumunu tamamladı.



Teleskop görev yerine ulaştığında, yaklaşık 13,7 milyar ışık yılı uzaklıktaki galaksinin en uzak ve en eski erişim noktalarını görüntüleyebilecek. Webb'in yolcuğun 6 yıl sürecek ve 10 yıl yörüngede kalacak.