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21 Ekim 2022 Cuma 10:44:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 10:44:00

Vadideki Start-Up'lara Değerleme Hizmeti Bilişim Vadisi İle Türksmd Arasında İş Birliği İşletmelerin Yatırım Alması Kolaylaşacak

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Bilişim Vadisi'nde yer alan 50 start-up, marka değerleme hizmeti alacak. Değerleme çalışmasıyla firmaların yatırım alması kolaylaşacak, satın alma ve birleşme gibi süreçlerde işletmelere büyük avantajlar sağlanacak.

VADİDE TÖREN

Bilişim Vadisi ile TÜRKPATENT'in iştiraki olan Türk Sınai Mülkiyet Değerleme Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (TÜRKSMD) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bilişim Vadisi Eren Bülbül Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile TÜRKPATENT Başkanı Cemil Başpınar da katıldı. Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu ile TÜRKSMD Genel Müdürü Sacide Kasapoğlu, protokolü imza altına aldı.

FARKINDALIK ARTACAK

İş birliği kapsamında Bilişim Vadisi bünyesinde yer alan 50 firmaya TÜRKSMD tarafından marka değerleme hizmeti sunulacak. Bilişim Vadisi ile TÜRKSMD'nin gerçekleştireceği iş birliği ile teknolojik gelişimin önemli araçlarından biri olan sınai mülkiyet alanında farkındalığın artırılmasına ve ekosistemin gelişmesine katkı sağlanacak.

SOMUT VERİ

Değerleme çalışması ile markaların değerine ait somut bir veri ortaya çıkacağından, gerek yatırım alma aşamasında gerekse satın alma, birleşme, devretme, lisanslama gibi durumlarda marka sahiplerine avantaj sağlanacak.

DEĞER ODAKLI

Protokol töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, imzalanan iş birliğinin Türkiye'nin fikri mülkiyet kapasitesinden ekonomik değer yaratma adına atılmış çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Türkiye'nin artık büyük bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine sahip olduğunu, adeta sıfırdan bir Ar-Ge ekosistemi kurulduğunu kaydeden Bakan Yardımcısı Kacır, "Patent başvurularında dünyada 14'üncü, marka başvurularında 7'nci, tasarım başvurularında 4'üncü sıradayız. Önümüzdeki dönem daha fazla ticarileşmeye daha fazla ekonomik değer odaklı çalışmaya odaklanacağız." dedi.

YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

Tüm bu perspektif dahilinde TÜRKSMD'nin çalışmalar yürüttüğünü bildiren Kacır, "TÜRKSMD'nin çalışmalarını da bu açıdan en güçlü şekilde desteklemeye bakanlık olarak devam edeceğiz. Bilişim Vadisi'ndeki modeli Ar-Ge ekosisteminin tüm oyuncularına yaygınlaştırmaya çalışacağız." diye konuştu.

YATIRIMCILARLA BULUŞMADA ÖNEMLİ

Bilişim Vadisi Genel Müdürü İbrahimcioğlu, işletmelerin yatırımcılarla buluşmasında marka değerlemesinin çok önemli olduğuna işaret ederek "Marka değerlemesi, birleşme süreçlerinde ya da ürettiği Ar-Ge'sinin teknolojik ürün olarak değil çıktısını patent olarak da verebileceği değeri belirlenmiş ürünler halinde ortaya çıkması için bir vesile olacak." dedi.

2 MİLYONUN ÜZERİNDE FİKRİ VARLIK

TÜRKPATENT Başkanı Cemil Başpınar, kurum olarak Türkiye'de sınai mülkiyet varlıklarının tescil faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini belirterek "Türkiye'nin sınai mülkiyet portföyü günden güne artmaya devam ediyor. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de yaklaşık 2 milyon üzerinde bir fikri varlık söz konusu. Tabii bu varlıkların ekonomiye kazandırılması ticarete kazandırılması gerekiyor." dedi.

STRATEJİK BİRER ARAÇ

Bu noktada değerleme hizmetinin ön plana çıktığını kaydeden TÜRKPATENT Başkanı Başpınar, "TÜRKSMD uluslararası standartlarda değerleme kapasitesi oluşturulması amacıyla kurulmuş olan bir şirket. Bugün bu iş birliği kapsamında Bilişim Vadisi'nde faaliyet gösteren firmalar için değerleme hizmeti sunulacak. Kuşkusuz tüm firmalarımız bir şekilde fikri varlıklar elde edebiliyor. Her firmamızın en az bir markası var. Bunun yanında yine Bilişim Vadisi'ndeki birçok firmamızın patenti ve diğer fikri varlıkları söz konusu ancak bu varlıkların stratejik birer araç olarak kullanılması son derece önemli." diye konuştu.

EKOSİSTEMİ GELİŞTİRECEK

TÜRKSMD Genel Müdürü Sacide Kasapoğlu, marka değerleme çalışması ile aslında firmalara şirket değerlerini etkileyen markalar hakkında somut bir veri sağladıklarını anlatarak "Bu da firmaları gerek yatırım alma süreçlerinde gerek lisanslama satış ya da devralma gibi konularda avantajlı hale getirecek. Bunun yanında konuyla ilgili farkındalığı artırarak aslında ekosistemin gelişmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu anlamda bu iş birliği bizim için çok önemli." dedi.

SOMUT BİR DEĞERE SAHİP OLACAKLAR

TÜRKSMD olarak aslında tüm sektöre hizmet verdiklerini ifade eden Genel Müdür Kasapoğlu, "İlk büyük çaplı iş birliğimiz Bilişim Vadisi ile oldu. Devamı da diğer firmalarla devam edecek. Son yıllarda şirketlerin gayri maddi varlıkları şirketler için çok önemli bir yer arz ediyor. Markalar da şirketlerin gayri maddi varlıkları arasında yer alıyor. Firmalar şirket değerlerine katkı sağlayan markalarıyla alakalı somut bir değere sahip olacaklarından dolayı gerek yatırım alma süreçlerinde gerek lisanslama süreçlerinde daha avantajlı bir konuma geçmiş olacaklar." diye konuştu.

BULUŞÇULARA ÖDÜL

Programın sonunda bu yılki TEKNOFEST'te düzenlenen Uluslararası Buluş Fuarı'nda dereceye giren buluş sahiplerine ödülleri verildi. 7 firma madalyaları Bakan Yardımcısı Kacır ile TÜRKPATENT Başkanı Başpınar tarafından takdim edildi. Cowealty Teknoloji A.Ş. ile Tekno Kurgu Tarım Teknolojileri A.Ş. altın madalya alırken Hamle Mühendislik LTD., Kitsolo Yazılım A.Ş., Saykal Elektronik A.Ş. ile Cowealty Teknoloji A.Ş. gümüş madalyanın sahibi oldu. Bronz madalya da Geobilgi Bilişim Teknolojileri'ne gitti.

DEĞERLEME VE TİCARİLEŞTİRME

TÜRKSMD, 2018'de TÜRKPATENT'in iştiraki olarak kuruldu. Şirketin ana hedefi, sınai mülkiyet sisteminin en önemli aşamalarından biri olan değerleme ve ticarileştirme faaliyetleri konusunda Türkiye'nin kapasitesini artırmak olarak belirlendi. TÜRKSMD, patent ve marka değerleme hizmetlerinin yanı sıra sınai mülkiyet haklarına ilişkin portföy yönetimi, sınai mülkiyet varlıklarına ilişkin ön araştırma raporu, hükümsüzlük analizi raporu, faaliyet serbestliği araştırması ve teknoloji transferi konusunda danışmanlık ile sınai mülkiyet haklarına yönelik eğitimler de veriyor.

Etiketler : Bilişim Vadisi TÜRKSMD TÜRKPATENT
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