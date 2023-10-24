Uzaydan Türkiye'ye Cumhuriyet Bayramı hediyesi

Rusya'nın 118'inci kozmonotu olan ve uzaya çıkan 537'nci insan olarak kayıtlara geçen Oleg Artemyev, Türkiye'ye "Cumhuriyet Bayramı" hediyesi olarak Türk bayrağı takdim etti.

Görevi kapsamında Türk bayrağını da uzaya götürüp getiren Artemyev, kısa süre önce Uzay Kaşifleri Derneği tarafından Bursa'da düzenlenen "Planetary Congress"e (Gezegen Kongresi) katılmıştı. Artemyev, burada Türkiye'ye duyduğu sempatiyi dile getirerek, uzaya götürdüğü iki bayraktan birini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a vermişti. Artemyev, ikinci bayrağı da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla GUHEM'e hediye etti.

Expedition 66/67 görevleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek 18 Mart- 29 Eylül 2022 döneminde 195 gün uzayda kalan Artemyev, uzay boşluğundan aralarında Türkiye'nin de olduğu bölgelerin fotoğraf ve videolarını çekmişti. Artemyev, Bursa'daki etkinlikte ülkenin uzaydan görünüşünün çok farklı olduğunu belirterek, uzaya gidecek ilk Türk yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'e, "Uzaya gittiğiniz zaman Türkiye'nin üzerinden geçerken Türk bayrağını da gösterip fotoğrafını çekin. İlk uçuş kısa olacağı için bir video kayıt alınarak anlatılması önemli. Türkiye'nin üzerinden uçmak nasıl bir duygu, neler hissediyorsunuz, uzaydan Türkiye nasıl görünüyor, bunları anlatmanız gerekiyor." tavsiyesinde bulunmuştu.

"HEDİYE BİZİ ÇOK DUYGULANDIRDI"



GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Artemyev'in hediyesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Mirahmetoğlu, şöyle dedi:

"Cumhuriyet'imizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünden ilham alarak 19 ülkeden 70'in üzerinde astronot ve kozmonotu Bursa'da ağırladık. Bu kapsamda Rus kozmonot Oleg Artemyev'in getirdiği hediye bizleri çok duygulandırdı. 400 kilometrelik irtifadaki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 195 gün kalan bayrağımız, dünyanın etrafında yaklaşık 125 milyon kilometre mesafe katettikten sonra getirildi ve GUHEM'de sergilenmeye başlanıyor. Uzay Teknolojileri Sergimizde her gün 1000'den fazla ziyaretçimizle uzaydan gelen şanlı bayrağımızı buluşturacak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz."