VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı
BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
"Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
24 Ekim 2023 Salı 15:45:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 15:45:00

Uzaydan Türkiye'ye Cumhuriyet Bayramı hediyesi

Kaynak: AA

ABONE OL

Rus kozmonot Oleg Artemyev, Expedition 66/67 görevleri kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdüğü Türk bayrağını, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezine (GUHEM) hediye etti.

Rusya'nın 118'inci kozmonotu olan ve uzaya çıkan 537'nci insan olarak kayıtlara geçen Oleg Artemyev, Türkiye'ye "Cumhuriyet Bayramı" hediyesi olarak Türk bayrağı takdim etti.

Görevi kapsamında Türk bayrağını da uzaya götürüp getiren Artemyev, kısa süre önce Uzay Kaşifleri Derneği tarafından Bursa'da düzenlenen "Planetary Congress"e (Gezegen Kongresi) katılmıştı. Artemyev, burada Türkiye'ye duyduğu sempatiyi dile getirerek, uzaya götürdüğü iki bayraktan birini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a vermişti. Artemyev, ikinci bayrağı da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla GUHEM'e hediye etti.

Expedition 66/67 görevleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek 18 Mart- 29 Eylül 2022 döneminde 195 gün uzayda kalan Artemyev, uzay boşluğundan aralarında Türkiye'nin de olduğu bölgelerin fotoğraf ve videolarını çekmişti. Artemyev, Bursa'daki etkinlikte ülkenin uzaydan görünüşünün çok farklı olduğunu belirterek, uzaya gidecek ilk Türk yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'e, "Uzaya gittiğiniz zaman Türkiye'nin üzerinden geçerken Türk bayrağını da gösterip fotoğrafını çekin. İlk uçuş kısa olacağı için bir video kayıt alınarak anlatılması önemli. Türkiye'nin üzerinden uçmak nasıl bir duygu, neler hissediyorsunuz, uzaydan Türkiye nasıl görünüyor, bunları anlatmanız gerekiyor." tavsiyesinde bulunmuştu.

"HEDİYE BİZİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Artemyev'in hediyesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Mirahmetoğlu, şöyle dedi:

"Cumhuriyet'imizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünden ilham alarak 19 ülkeden 70'in üzerinde astronot ve kozmonotu Bursa'da ağırladık. Bu kapsamda Rus kozmonot Oleg Artemyev'in getirdiği hediye bizleri çok duygulandırdı. 400 kilometrelik irtifadaki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 195 gün kalan bayrağımız, dünyanın etrafında yaklaşık 125 milyon kilometre mesafe katettikten sonra getirildi ve GUHEM'de sergilenmeye başlanıyor. Uzay Teknolojileri Sergimizde her gün 1000'den fazla ziyaretçimizle uzaydan gelen şanlı bayrağımızı buluşturacak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz."

Etiketler : türkiye cumhuriyet bayramı uzay oleg artemyev
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş
Annelik Sinem'e güç vermiş

Annelik Sinem'e güç vermiş
Eleştirilere üzülmüyorum

Eleştirilere üzülmüyorum
Kolpaçino'nun yaşam koçu

Kolpaçino'nun yaşam koçu
Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu

Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
"Sette kendimi ağlamamak için zor tuttum"

"Sette kendimi ağlamamak için zor tuttum"
Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur

Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX