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09 Nisan 2023 Pazar 09:34:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 09:34:00

Uzaydaki görünmez canavar!

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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NASA, 20 milyon güneş ağırlığında, galaksiler arası uzayda çok hızlı şekilde hareket eden ve “görünmez bir canavar” diye nitelediği yeni bir kara delik keşfettiklerini açıkladı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) yapılan açıklamada, Hubble Uzay Teleskobu tarafından kaza ile tespit edilen kara deliğin, galaksiler arasında büyük bir hızla başıboş şekilde dolaştığı belirtildi."Görünmez bir canavar" şeklinde tanımlanan kara delik, Dünya ile Ay arasını 14 dakikada kat edebilecek kadar hızlı.

SÜPER KÜTLEYE SAHİP

20 milyon güneşin ağırlığına denk gelecek derecede de süper kütleli olduğu kaydedildi. Kara deliğin, ardında, Samanyolu galaksisinin iki katı çapında, daha önce görülmemiş bir şekilde 200 bin ışık yılı uzunluğunda yeni doğmuş yıldızlardan oluşan bir iz bıraktığı ifade edildi. Oluşumu için "Muhtemelen, üç büyük kara delik arasındaki nadir, tuhaf bir galaktik bilardo oyununun sonucu" ifadesi kullanılan hızlı kara deliğin, önündeki yıldızları yutmak yerine gaz kütlelerini kürüyerek dar bir koridor boyunca yeni yıldız oluşumlarını tetiklediği kaydedildi.

ARDINDA İZ BIRAKIYOR

ABD Yale Üniversitesi'nden Pieter van Dokkum, bir şeyleri yutmaya zaman ayıramayacak kadar uzayda süratle ilerleyen ve ardında yıldız oluşumu bırakan kara delik için, "Gördüğümüz şey, sonrası. Bir geminin arkasındaki iz gibi, kara delikten kalan izi görüyoruz" ifadesini kullandı.

Etiketler : uzay kara delik nasa

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