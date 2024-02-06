Uzayda en uzun süre kalma rekoru kırıldı

Rus uzay ajansı Roscosmos, Rus kozmonot Oleg Kononenko'nun, uzayda en uzun süre kalan insan olma rekorunu kırdığını açıkladı. 878 gün 12 saatten fazla uzayda kalan Kononenko, söz konusu unvanı başka bir Rus kozmonot olan Gennady Padalka'nın elinden aldı. Gennady Padalka, "uzayda en uzun süre kalan insan" olma rekorunu 2015 yılında, 878 gün, 11 saat, 29 dakika ve 48 saniyelik süreyle elde etmişti. Ondan önce hiç kimse, uzayda bu kadar uzun süre bulunmamıştı. Yaklaşık 2,5 yıl boyunca uzayda kalan Oleg Kononenko ise artık bu unvanın yeni sahibi.