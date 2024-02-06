VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mehmetçik 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu
Depremlerde hayatını kaybedenler için sabah namazında dua edildi
Okullarda deprem şehitleri anıldı... "Yaraların sarılması için ilk günden beri çalışıyoruz"
Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Şili'de devam eden orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 122'ye çıktı
Başkan Erdoğan bugün Kahramanmaraş'a gidecek
06 Şubat 2024 Salı 07:14:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 07:14:00

Uzayda en uzun süre kalma rekoru kırıldı

ABONE OL

Rus kozmonot Oleg Kononenko, 878 gün 12 saatten fazla uzayda kalarak burada en uzun süre kalan insan olma rekorunu kırdı.

Rus uzay ajansı Roscosmos, Rus kozmonot Oleg Kononenko'nun, uzayda en uzun süre kalan insan olma rekorunu kırdığını açıkladı. 878 gün 12 saatten fazla uzayda kalan Kononenko, söz konusu unvanı başka bir Rus kozmonot olan Gennady Padalka'nın elinden aldı. Gennady Padalka, "uzayda en uzun süre kalan insan" olma rekorunu 2015 yılında, 878 gün, 11 saat, 29 dakika ve 48 saniyelik süreyle elde etmişti. Ondan önce hiç kimse, uzayda bu kadar uzun süre bulunmamıştı. Yaklaşık 2,5 yıl boyunca uzayda kalan Oleg Kononenko ise artık bu unvanın yeni sahibi.

Etiketler : rus kozmonot oleg kononenko uzay rekor
Aşkın yolculuğu sete çıktı

Aşkın yolculuğu sete çıktı
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!

Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
"İkinci el kıyafet alıyorum"

"İkinci el kıyafet alıyorum"
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX