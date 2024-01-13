VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
32 ilde 'Kahramanlar-41' operasyonu: 113 gözaltı
TFF, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaptı
Japonya, ulusal güvenliği artırma ve doğal afetle mücadele için istihbarat uydusu fırlattı
Şehitler üzerinden provokatif paylaşım yapan 60 hesap tespit edildi
Bir zamanlar hayat tarzı idi, artık nostalji oldu
Aşkları kısa sürdü
13 Ocak 2024 Cumartesi 08:21:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 08:21:00

Uzayda 'büyük halka' sürprizi

ABONE OL

Bilim insanları, uzayda kozmolojiyle ilgili temel varsayımlara meydan okuyan halka şeklinde devasa yapı keşfetti.

İngiltere'deki Central Lancashire Üniversitesi'nden (UCLan) bilim insanları, uzayda kozmolojiyle ilgili temel varsayımlara meydan okuyan halka şeklinde devasa yapı keşfetti. Bilim insanlarının "Büyük Halka" adını verdiği bu yapının dünyadan yaklaşık 9,2 milyar ışık yılı uzakta bulunduğu belirtilen açıklamada, çapının 1,3 milyar ışık yılı, çevresinin de yaklaşık 4 milyar ışık yılı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yapının çıplak gözle görülemeyeceği, görülebilmiş olması halinde dünyadan bakılınca Ay'ın yaklaşık 15 katı büyüklüğünde gözükeceği ifade edildi.

Daha önce uzayda dev yay şeklinde başka bir yapı daha keşfeden, "Büyük Halka" keşfinin de sahibi UCLan'da doktora öğrencisi Alexia Lopez, "Bu yapıya ilişkin veriler, o kadar uzakta ki bize ulaşması bile çok uzun zaman almış yani evrenin şimdikinden yaklaşık 1,8 kat daha küçük olduğu bir zamandan geliyor." ifadesini kullandı. Lopez, kozmologların teorik olarak yapıların mevcut boyutlarının sınırını 1,2 milyar ışık yılı hesapladığına dikkati çekerek, bu iki yapının da bu teoriye ters düştüğünü, bu nedenle evren hakkındaki bazı temel varsayımlara "meydan okuduğunu" belirtti.

Mevcut teorilere göre böylesi yapıların mümkün olacağını hiç düşünmediklerini kaydeden Lopez, iki defa teorilere ters düşen yapının keşfedilmesinin olağanüstü olduğunu vurguladı. Lopez, 2021'de de uzayda yaklaşık 3,3 milyar ışık yılı alanı kaplayan "Dev Yay" adındaki, teorilere ters düşen başka bir yapıyı keşfetmiş

Etiketler : bilim insanları uzay büyük halka yapı
Afra'dan 'Mert' tavır!

Afra'dan 'Mert' tavır!
Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim

Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim
10 yıldır estetik yaptırmamış

10 yıldır estetik yaptırmamış
Ailece hastanelik oldular

Ailece hastanelik oldular
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Barıştılar

Barıştılar
Önce danıştı sonra yazdı

Önce danıştı sonra yazdı
Kendi kanatlarıyla uçacak

Kendi kanatlarıyla uçacak
Lübnan'da yoğun ilgi

Lübnan'da yoğun ilgi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX