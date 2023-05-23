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23 Mayıs 2023 Salı 07:48:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 07:48:00

Uzaya ‘ahşap' uydu

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Japonya'da LignoSat isimli bir proje yürüten araştırma ekibi, uzay çöplüğünü önlemek için fırlatılan uyduların tahtadan yapılması fikrini ortaya attı ve gerçekleştirdi.

Japonya'da LignoSat isimli bir proje yürüten araştırma ekibi, uzay çöplüğünü önlemek için fırlatılan uyduların tahtadan yapılması fikrini ortaya attı ve gerçekleştirdi. Araştırma ekibi manolya ağacından elde edilen ahşapla uydu yapılabileceğini test etti. Ahşap uyduların hayata geçirilmesi durumunda yörüngemizde biriken dev uzay çöplerinin de sorun olmaktan çıkabileceği düşünülüyor.

Etiketler : Japonya LignoSat ahşapla uydu
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