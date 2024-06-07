Uzay yolculuğuna hazırlanıyor

Alper Gezeravcı'nın ardından Türkiye'nin uzaya göndereceği ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in Türk Uzay Bilim Misyonu Yörünge Altı Araştırma Uçuşu, 8 Haziran'da ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport Tesisleri'nden gerçekleştirilecek.

Astronot Atasever'in uzay yolculuğu 1,5 saat sürecek.

Atasever, Spaceport Tesisleri'nden video konferans yoluyla bağlanarak, uçuş öncesi eğitimlerinin devam ettiğini söyledi.

Atasever, "Mikro yer çekimi koşullarında geçireceğimiz süre yalnızca 3 dakika. Yani o üzerinde taşıyacağım 3 farklı deneyi gerçekleştirmek için 3 dakikalık bir sürem olacak" dedi.