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Uzay Misyonu ertelendi! Bakan Kacır: "Geç olsun güç olmasın"
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17 Ocak 2024 Çarşamba 20:39:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 20:39:00

Uzay Misyonu ertelendi! Bakan Kacır: "Geç olsun güç olmasın"

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3) uzay aracının fırlatılmasına ilişkin Florida'da açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır yarına ertelenen Uzay Misyonu'nun ertelenmesine ilişkin "Geç olsun güç olmasın. Fırlatma anına kadar teknik kontroller oluyor." ifadelerine yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3) uzay aracının fırlatılmasına ilişkin Florida'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları:Ümit ederiz ki, bütün teknik kontroller de olumlu sonuçlar alınır ve fırlatma daha fazla gecikmeden gerçekleşir.

Havacılıkta ve uzayda bu konulardaki kurallar, diğer alanlara göre çok daha sıkı. Biz de arzu ediyoruz ki, tüm teknik kontroller başarıyla tamamlansın ve Alper Gezeravcı, beklediğimiz heyecan verici misyonunu sağlık ve başarıyla inşallah icra etsin.

Detaylar geliyor...

Etiketler : uzay yolcusu Axiom Mission 3 Alper Gezeravcı
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