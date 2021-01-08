Uzaktan eğitimde PS4 önerisi

Microsoft Teams hizmeti verebilen Playstation 4 konsollarını, online derslerde kullanılmak üzere ailelere öneren okullar 'Tabletiniz yoksa PS4 kullanın' dedi. Bunun için bir takım talimatlar hazırlandı.

Birchgrove adlı bir devlet okulu, Twitter üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Okul, bu gönderide online derslere PlayStation 4 üzerinden katılan bir öğrencisinin fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı; “Öğrencimiz William, uzaktan öğrenim kapsamında bir dizüstü bilgisayar olmadan da online derslere girmenin mümkün olabileceğini gösterdi. Kendisi, PlayStation 4 ve Xbox kullanarak öğrencilerin online derslere nasıl erişebileceğini gösteren bir takım talimatlar hazırladı.”