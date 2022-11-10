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10 Kasım 2022 Perşembe 16:50:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 16:50:00

UUİ'ye gönderilen Cygnus kargo mekiği istasyona ulaştı

Kaynak: AA

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Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Cygnus kargo aracı, güneş enerjisi sağlayan iki tertibatından yalnızca biri açılmasına rağmen dün hedefine ulaştı.

ABD Uluslararası Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile ABD merkezli uzay ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderilen Cygnus kargo aracı, güneş enerjisi sağlayan iki tertibatından yalnızca biri açılmasına rağmen dün hedefine ulaştı.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, NG-18 kargo ikmal göreviyle UUİ'ye ulaşan Cygnus, istasyonun robotik kolu tarafından alınarak modüle yerleştirildi.

UUİ'ye gerekli malzemeyi taşıyan Cgynus kargo mekiği, Ocak 2023'e kadar istasyona bağlı kalacak. İstasyondan ayrılmadan önce burada üretilen atık maddelerin yüklendiği kargo aracı, Dünya atmosferinde yanarak yok olacak.

Aracın güneş enerjisi sağlayan iki tertibatından yalnızca biri açılmıştı. Yaşanan aksaklığa rağmen Cgynus'un planlanan saatte UUİ'ye varması için yeterli enerjiye sahip olduğu kaydedilmişti.

Northrop Grumman Başkan Yardımcısı Cyrus Dhalla, 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, fırlatma roketinin kargo aracından ayrılması sırasında dağılan parçaların güneş enerjisi sağlayan iki tertibattan birine zarar verdiğini, mekanizmanın bu sebeple açılmadığını bildirmişti.

Etiketler : nasa uzay aracı kargo mekiği
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