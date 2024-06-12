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12 Haziran 2024 Çarşamba 08:53:00 - Güncelleme:12 Haziran 2024 Çarşamba 08:53:00

Üretken yapay zeka kullanımı yükseliyor

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Deloitte'un "Dijital Tüketici Trendleri Araştırması"na göre yapay zeka araçlarının kullanımı yaş ilerledikçe düşse de kullanım sıklığı artıyor.

Deloitte, 2023 yılı Dijital Tüketici Trendleri Araştırması'nı yayınladı. Türkiye'nin de içinde yer aldığı 20 farklı ülkede 27 bin kişi ile gerçekleştirilen araştırma, dijital ürün ve servislere ilişkin kullanım alışkanlıkları, deneyimi ve satın alma eğilimlerini ortaya koyuyor.

İŞSİZ KALMA KORKUSU VAR

Araştırmaya göre, üretken yapay zeka kullanım oranı yaş ilerledikçe azalsa da kullanım sıklığı artıyor. 35-44 yaş aralığında ortalamada yüzde 11 olan üretken yapay zeka araçlarını günde bir kez kullananların oranı, 45-55 yaş aralığında ise yüzde 16'ya çıkıyor.Araştırmaya katılan çalışanlar yapay zekanın ileride kendilerinin yerini alabileceğinden endişe duyarken, yüzde 71'i bu uygulamaların ileride dönemde işgücü talebini önemli ölçüde düşüreceğine inanıyor. Katılımcıların yaklaşık beşte biri ise ilgili araçları iş amaçlı kullanıyor. Katılımcıların yüzde 57'si ilgili araçları yoğun saatlerde kullanabilmek için ödeme yapmaya da istekli.

TELEFONDAN BEKLENTİMİZ ARTIYOR

Araştırmanın akıllı telefon kullanımı, abonelikler konusunda da önemli ipuçları verdiğini söyleyen Deloitte Türkiye Teknoloji ve Dönüşüm Hizmetleri Lideri Hakan Göl, "Tüketiciler telefonlarını artık farklı amaçlar için kullanmayı arzu ediyor" diye konuştu.

Etiketler : yapay zeka araştırma rapor
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