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03 Eylül 2023 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 13:30:00

Uluslararası yarışmayı kazanan "kargo dron" TEKNOFEST'te görücüye çıktı

Kaynak: AA

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İTÜ öğrencilerinin kargo taşımak amacıyla geliştirdiği, ABD'de haziranda düzenlenen AUVSI Student Unmanned Aerial Systems (SUAS) Yarışması'nda genel sıralamada birinci olan dron, TEKNOFEST Ankara'da yarışma sonrası ilk defa sergilendi.

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda son gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Etkinlik kapsamında pek çok teknolojik ürünün yanında farklı birçok lise ve üniversiteden öğrencilerin geliştirdiği projeler de yer alıyor.

Bu yılın haziran ayında AUVSI SUAS Yarışması, ABD'de 72 takımın katılımıyla gerçekleştirildi, farklı ülkelerden takımlar geliştirdikleri insansız hava araçlarıyla (İHA) derece almaya çalıştı.

Yarışmaya katılan ve İTÜ öğrencilerinden oluşan İTÜNOM Takımı da geliştirdikleri dron ile birinci oldu. Dron, TEKNOFEST Ankara'da İTÜ'nün standında ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Takımın mekanik ekip lideri ve İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mehmet Arif Şimşek, dron ve yarışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimşek, yarışmanın amacının kargo teslimatına ilişkin olduğu için en doğru İHA'nın dron olduğuna karar verdiklerini ifade ederek, "Biz de bundan yola çıkarak en verimli ve performansı yüksek dron hangisiyse onu tasarladık." dedi.

TEKNOFEST'te ürünün ilk kez sergilendiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Aracı Amerika'da yarıştırdık. Amacı kargo taşımaydı. 5 kilogramlık faydalı yükle 30 dakika boyunca yaklaşık 20 m/sn hızda uçabiliyor. Toplamda 52 kilo kadar yük taşıyabiliyor. Bunun tasarımı ve üretimi tamamen bize ait. Aynı zamanda üzerinde kullanılan görüntü işleme yazılımı da kendi yazılımımız."

Etiketler : teknofest kargo dron teknoloji
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