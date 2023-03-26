ULAK 4,5G baz istasyonu, entegre edildiği Anka İHA ile bir ilke imza attı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Yerli ve milli ULAK 4,5G baz istasyonunu Anka İHA'ya pod içerisinde entegre eden proje kapsamında ilk test uçuşu ve açık ağda sesli ve görüntülü ilk haberleşme gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli ULAK 4,5G baz istasyonunu, Anka insansız hava aracına (İHA) entegre eden proje kapsamında, ilk test uçuşu ile sesli ve görüntülü ilk haberleşmenin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Yerli/milli ULAK 4.5G baz istasyonunu Anka İHA'ya pod içerisinde entegre eden proje kapsamında ilk test uçuşu ve açık ağda sesli/görüntülü ilk haberleşme gerçekleştirildi.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 26, 2023
Tebrikler ��@TUSAS_TR @UlakHaberlesme@Turkcell@turksat@NetasTR@netaelektronik @TurkTelekom#UDEA pic.twitter.com/epXPa4C0Eg
Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yürütülen projede gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi. İsmail Demir, "Yerli ve milli ULAK 4,5G baz istasyonunu Anka İHA'ya pod içerisinde entegre eden proje kapsamında ilk test uçuşu ve açık ağda sesli ve görüntülü ilk haberleşme gerçekleştirildi. Tebrikler." ifadelerini kullandı.
- ULAK 4,5G baz istasyonu, Anka İHA ile bir ilke imza attı
- Depremde hayat kurtaran "Duvar Arkası Radar"a talep arttı
- Savunma sanayiinde heyecan dorukta! Deniz piyadelerinin gücü artacak
- Twitter'dan mavi tık sahiplerine şok
- Sınıfının en iyisi ZAHA, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi
- Aydın'da yeni bir böcek türü bulundu