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07 Temmuz 2023 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 14:00:00

Üçüncü Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi Tromso'ya ulaştı

Kaynak: AA

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Kuzey Kutbu'na bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Ulusal Arktik Bilimsel Seferi ekibi, 71 derece kuzey enleminden sefere başlamak için Norveç'in Tromso şehrine ulaştı.

İstanbul'dan yola çıkan ekip, Norveç bayraklı Polar Xplorer isimli 62 metrelik araştırma gemisi ile Arktik Okyanusu'nda bulunan Barents Denizi'nde 1 ay boyunca 24 ayrı örnekleme noktasında bilimsel faaliyetlerini gerçekleştirmeyi planlıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda sürdürülen seferde bilim insanları hava ve atmosfer, fiziki bilimler, canlı bilimlerinin ve aynı zamanda sosyal bilimlerin ağırlıklı olduğu çalışmalar gerçekleştirecek.

Tromso İmes rıhtımında bulunan araştırma gemilerine ulaşan ekibe Arktik Okyanusu'na yapacakları yolculuk öncesi gemi içi eğitimler verildi.

Bu eğitimler kapsamında, teorik ve uygulamalı olarak hayata geçirilen intibak eğitimleri sırasında geminin bölümleri tanıtılarak, emniyet ekipmanları ve acil durumlarda yapılması gereken müdahale ve davranışlar aktarıldı.

"82 DERECE KUZEY ENLEMİNE ULAŞMA DÜŞÜNCESİNDEYİZ"

3. Ulusal Arktik Bilimsel Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, Arktik seferine başlamak için geldikleri Tromso'dan sonra, 71 derece kuzey enleminden sefere başlamaya hazır olduklarını ifade ederek "Deniz buzlarının az olduğu bilgisiyle 82 kuzey enlemine kadar çıkabilme düşüncesindeyiz. Seferin ilerleyen zamanlarında tabi ki bu daha net bir şekilde gösterecek" dedi.

Arktik Okyanusu'ndaki rotaları doğrultusunda 24 farklı istasyonda örnekleme yapacaklarını söyleyen Özsoy "Özellikle yabancı araştırmacılarımız deniz bilimleri, canlı bilimleri alnında hem Arktik Okyanusu'na adapte ekosistem, balıklar ve deniz canlıları ile ilgili çalışmalar yapacak ve fitoplanktonlar ile ilgili sistemin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiği konularını çalışacak.

Aynı zamanda Norveç'ten katılımcımız Arktik bölgede özellikle deniz buzlarından eriyen alanın yeni ticaret rotaları olarak açılması ile bu rotaların hangi dönemlerde ve alanlarda açıldığı yönünde de çalışmalar yapacak" ifadelerini kullandı.

Arktik Bilimsel seferi süresince 24 saat gündüz yaşanacağının altını çizen Prof. Dr. Burcu Özsoy "Temmuz ayındayız ve 71 kuzey enlemindeyiz. Bir aylık süreçte tamamen gündüz yaşanması vesilesiyle çok verimli örnekleme çalışmaları yapacağız.

Daha önceki senelerdeki tecrübemiz bunu gösteriyor. Örnekleme noktalarına ister istemez gece yarısı varsak bile havanın aydınlık olmasıyla örnekleme yapabileceğiz. Bu da bize çok uzun zaman dilimi kazandırıyor" şeklinde konuştu.

Etiketler : ulusal arktik bilimsel seferi kuzey kutbu norveç tromso
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