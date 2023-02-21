Ücretli mavi tik dönemi başlıyor

Instagram ve Facebook'un çatı şirketi Meta, kurdukları yeni abonelik sistemiyle, kullanıcıların iki sosyal medya platformunda para vererek mavi tik alabileceklerini duyurdu. Söz konusu abonelik uygulamasında istenen ücret, web için 11,99 dolar (yaklaşık 225,41 TL), iPhone kullanıcıları için ise 14,99 dolar (yaklaşık 281,81 TL) olarak açıklandı.



Ücretli mavi tik uygulaması, bu hafta Avustralya ve Yeni Zelanda'da geçerli olacak. Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, bu adımın platformlardaki güvenliği ve gerçekliği artıracağını söyledi. Kasım 2022'de Twitter'ın sahibi Elon Musk da, benzer bir uygulamayı devreye sokmuştu. Meta'nın ücretli aboneliği henüz şirketler için geçerli değil. Ancak tüm tekil kullanıcılar yapacakları ödemeyle mavi tik alabilecek.

İnternet sitesinde yaptığı bir açıklamada Meta, aboneliğin ödeme yapan kullanıcılara mavi tik, gönderilerinde daha fazla görünürlük, koruma ve müşteri hizmetlerine daha kolay erişimi de beraberinde getireceğini bildirdi.

Şirket, BBC'ye yaptığı açıklamada ise abonelik uygulamasının, hali hazırda mavi tiki olan hesapları etkilemeyeceğini ancak ücretli özellik sayesinde de daha küçük hesapların daha fazla görünürlük elde edeceğini söyledi.