VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'dan Türk bayraklı ışıklandırmalı destek
İsrail güçlerinden Cenin kentine baskın
Diyanet, Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu
Bakan Koca'dan videolu "ALO 112" çağrısı
Hatay depremleri sonrası ABD'den destek mesajı
Bakanlar depreme toplantıda yakalandı
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, asrın felaketinde bir skandala daha imza attı
Hatay'daki depremler sonrası TB2'ler bölgedeki denetimleri artırdı
2013 tarihli Diri Fay Haritası güncelleniyor
Ücretli mavi tik dönemi başlıyor
Mehmetçik duygulandırdı
Sanatın gücü yaşatır
Kızdıran yardım yorumu
Uzman isimden dikkat çeken açıklama: Artçı değil, tetiklendi
Hatay çifte depremle sallandı! Can kaybı 6'ya yükseldi
129 yıldır aynı komplo
Hatay depremi güvenlik kamerasına böyle yansıdı!
Ay Yıldızla İyileşecekler
Beyin tümörü gülme krizi ile kendini belli edebilir
Kafa travmasından korunma yöntemleri
Deprem stresi erken doğuma sebep olabilir
Kaygı bozukluğu kadılarda daha sık oluyor
Bakan Koca açıkladı... Hatay'daki depremlerde 294 kişi yaralandı
Hatay merkezli depremde yaralananlar Adana'ya sevk edildi
21 Şubat 2023 Salı 08:21:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 08:21:00

Ücretli mavi tik dönemi başlıyor

ABONE OL

Instagram ve Facebook'un çatı şirketi Meta, kurdukları yeni abonelik sistemiyle, kullanıcıların iki sosyal medya platformunda para vererek mavi tik alabileceklerini duyurdu.

Instagram ve Facebook'un çatı şirketi Meta, kurdukları yeni abonelik sistemiyle, kullanıcıların iki sosyal medya platformunda para vererek mavi tik alabileceklerini duyurdu. Söz konusu abonelik uygulamasında istenen ücret, web için 11,99 dolar (yaklaşık 225,41 TL), iPhone kullanıcıları için ise 14,99 dolar (yaklaşık 281,81 TL) olarak açıklandı.

Ücretli mavi tik uygulaması, bu hafta Avustralya ve Yeni Zelanda'da geçerli olacak. Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, bu adımın platformlardaki güvenliği ve gerçekliği artıracağını söyledi. Kasım 2022'de Twitter'ın sahibi Elon Musk da, benzer bir uygulamayı devreye sokmuştu. Meta'nın ücretli aboneliği henüz şirketler için geçerli değil. Ancak tüm tekil kullanıcılar yapacakları ödemeyle mavi tik alabilecek.

İnternet sitesinde yaptığı bir açıklamada Meta, aboneliğin ödeme yapan kullanıcılara mavi tik, gönderilerinde daha fazla görünürlük, koruma ve müşteri hizmetlerine daha kolay erişimi de beraberinde getireceğini bildirdi.

Şirket, BBC'ye yaptığı açıklamada ise abonelik uygulamasının, hali hazırda mavi tiki olan hesapları etkilemeyeceğini ancak ücretli özellik sayesinde de daha küçük hesapların daha fazla görünürlük elde edeceğini söyledi.

Etiketler : Ücretli mavi tik dönemi başlıyor Instagram ve Facebook' Meta

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX