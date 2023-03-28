Uçan balık ilk uçuş için gün sayıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne yaptığı ziyarette çekilen fotoğraflarda üretim hattında görülen Bayraktar TB3 SİHA, bu yıl içinde uçuş testlerine başlayacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'uçan balık' olarak tanımdağı TB3'ün ilk uçuşu için gün saydığını duyurdu. Kanatlarını katlama özelliğine sahip olacak TB3'ün Ramazan ayı öncesinde çekilen fotoğraflarını paylaşan Bayraktar "Paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan "balığın" Ramazan öncesi çekilmiş görselleri. Bayraktar TB3 büyük abisi Kızılelma'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor. Hayırlı sahurlar" dedi.

TEKNOFEST'E GELİYOR

Alınan bilgiye göre test uçuşlarına hazırlanan Bayraktar TB3 SİHA, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Teknofest'te de ilk kez halka açık alanda sergilenecek. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak.

UZAKTAN KONTROL

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak. 30 Ağustos 2022 tarihinde ilk olarak Teknofest Karadeniz'de halkın önüne çıkan Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu gerçekleştirmişti.

1.2 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPTI

Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına, 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. Şirket, 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için de 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Başkan Erdoğan önceki gün Baykar tesislerini ziyaret ederek bilgi almıştı. Erdoğan paylaştığı fotoğrafta Kızılelma'nın arkasındaki TB3'ün üretim bandında olduğu görülmüştü.

TUSAŞ'TAN ANTALYA TEKNOKENT'E AR-GE ÜSSÜ

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent bünyesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Milli Muharip Uçak Ar-Ge ve Tasarım Merkezi binası yapılacak. Üniversiteden yapılan açıklamada, Antalya Teknokent bünyesinde 25 yıl kullanılacak binanın sözleşmesi, TUSAŞ'ın Ankara'daki merkez yerleşkesinde rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz ve TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil tarafından imzalandı. Özkan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde ilk kez piste çıkan Milli Muharip Uçak Projesi'nin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Dün hayallerdeydi. Bugün pistlerde ve yarın güç birliği ile gökyüzünde olacak" dedi. Antalya Teknokent Genel Müdürü Yavuz da "TUSAŞ tarafından 25 yıllık yatırım yapılacak olan Ar-Ge binasında mühendislerin, yazılımcıların ve öğrencilerin istihdamı sağlanacak" dedi.

Anlaşmaya Temel Kotil ve Prof. Özlenen Özkan imza attı.