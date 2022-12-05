Uçak Modu tarih oluyor!
Avrupa Birliği Komisyonu 5G'nin gelişiyle birlikte yeni bir karar aldı.
Akıllı telefonlarla birlikte hayatımıza giren ve artık yalnızca uçuş esnasında değil gündelik hayatımızda da sıkça kullandığımız Uçak Modu tarih oluyor.
Komisyon üye devletlerin, 5G frekans bantlarını uçaklar için kullanılabilir hale getirmeleri için 30 Haziran 2023'e kadar süre verdi. Muhtemelen Starlink ve benzeri hizmetlerin de erişilebilir oluşu bu tarihten sonra gerçekleşecek.
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