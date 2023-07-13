‘Uçak Modu' bir üst seviyeye taşınıyor

Google; uçak modunu iyileştirecek bir özellik için patent başvurusunda bulundu. Bu yeni özellik, çeşitli tetikleyicilerden faydalanarak anlık olarak uçuşta olup olmadığınızı belirleyebilecek. 'Bağlantılı Uçuş Modu' sayesinde telefonlar; basınç, kabin sesleri, check-in durumu gibi birçok özelliği tarayıp bize daha iyi bir deneyim sunacak yeni uçuş modu özelliğini aktif hâle getirebilecek. Planlanan yeni özellik; telefonununuzdaki hızlanma, motor gürültüsü, kabin sesleri, basınç, radyo sinyalleri ve check-in gibi pek çok faktörü tarayarak, uçup uçmadığınızı belirleyebilecek. Uçuş yaptığınız belirlendiğinde ise 'Bağlantılı Uçuş Modu' otomatik olarak etkinleştirilecek ve böylece Bluetooth ve uçağın sınırlı Wi-Fi hizmetine bağlı kalabileceksiniz. Ayrıca bu özelliğin, hem Android hem de iOS için geçerli olacağı planlanıyor.