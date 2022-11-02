Twitter'ın kurucusundan yeni platform: Bluesky

2006 yılında insanların gezdikleri gördükleri yerleri paylaşıp birbirlerine ilham olabilmeleri için Twitter'ı kuran Jack Dorsey, şimdi de Skyblue ile sosyal medyaya dönüş yapıyor.

Twitter, geçtiğimiz günlerde Tesla'nın kurucusu Elon Musk tarafından satın alınmıştı. Dorsey, 2019 yılında Twitter'a kardeş şirket olarak kurduğu Skyblue şirketini yeni bir sosyal medya platformuna dönüştüreceğini açıkladı.