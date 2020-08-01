  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9819
  • Euro
    8,2087
  • Altın
    443,4230
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Adıyaman'da düğün ve bayram yemekleri yasaklandı
Türkiye'den Rusya'ya 4 ay sonra ilk uçuş
İzmir ve Manisa'daki yangınlar kontrol altına alındı
Twitter'ı hackleyen 17 yaşındaki genç gözaltına alındı
Evinin kapısına astığı yazıyla misafirleri geri çevirdi
Metrobüs durağında kurban kesenleri izlediler
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB seferleri iptal etti, bayram çileye döndü! Korona da çabası
Microsoft TikTok'u almak için görüşmelerde bulunuyor
Kadavradan rahim nakli yapılmıştı... Derya Sert, bebeğini ilk kez kucağına aldı
Suriyeli genç kızın cansız bedeni Asi Nehri'nde bulundu
Portekiz'de hızlı tren raydan çıktı: 1 ölü, 50 yaralı
Kahramanmaraş'ta 43 suçlu yakalandı
Berlin'de kaybolan terlik ve ayakkabıların sırrı çözüldü
Koronada bugün dünya rekoru kırıldı! 292 binden fazla yeni vaka
TBMM Başkanı Şentop, eski Meclis Başkanlarının bayramını kutladı
Burak Yılmaz, Fransa'da
NASA'dan Salda Gölü'nü örnek gösterdi, Burdur Valisi Ali Arslantaş fırsatı kaçırmadı
Seçimlerin ertelenmesini isteyen Trump, Hong Kong'taki seçim erteleme kararını kınıyor
Aydın'ın Dutağaç Köyü'ndeki vatandaşlardan ASKİ'ye su tepkisi: Kokma noktasına geldik
Bakan Koca 31 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosunu paylaştı
İstanbullular bayram tatilinin ilk gününde sahillere akın etti
İtalya'da koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 141'e yükseldi
Terörist İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı
Son başvuru tarihi 10 Ağustos'a kadar uzatıldı
01 Ağustos 2020 Cumartesi 00:41:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 00:41:00

Twitter'ı hackleyen 17 yaşındaki genç gözaltına alındı

ABONE OL

Twitter'ın 15 Temmuz'da hacklenmesi ve Bitcoin dolandırıcılığı yapılması olayı ile ilgili ABD'de 17 yaşındaki bir genç gözaltına alındı.

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter’da 15 Temmuz tarihinde Elon Musk, Bill Gates, Joe Biden, Barrack Obama, Warren Buffet ve Kim Kardashian gibi ünlü isimlerin hesaplarının da aralarında bulunduğu birçok yüksek takipçili hesap ele geçirilmişti. Bu hesaplar üzerinden yapılan sahte paylaşımlar ile sanal para birimi olan Bitcoin dolandırıcılığı yapılmıştı. Olayla ilgili ABD’nin Florida eyaletinde bağlı Tampa’da 17 yaşındaki bir genç gözaltına alındı.

Hillsborough Eyalet Avukatı Andrew Warren, yaptığı açıklamada 17 yaşındaki gencin federal ve eyalet yetkilileri tarafından yapılan soruşturma sonucunda bugün gözaltına alındığını duyurdu. Warren, ofisinin olayla ilgili kovuşturmayı yürüttüğünü aktardı. Eyalet Avukatı, Florida yasalarının federal yasalara göre daha esnek olduğunu ve çocuğun yetişkin gibi suçlanabilmesine imkan sağladığını dile getirdi.

Warren, “FBI ve Adalet Bakanlığı ile kovuşturma boyunca ortak hareket edeceğiz” dedi.

Eyalet Avukatı, “Bu suç ünlü kişilerin isimleri kullanılarak işlendi fakat buradaki asıl kurbanlar onlar değil. Bu olay Florida’da dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki Amerikalılardan para çalmak için tasarlandı. Bu suç tam burada arka bahçemizde işlendi ve sessiz kalmayacağız” ifadelerini kullandı. Warren, açıklamasının sonunda “Kolluk kuvvetlerine soruşturma esnasındaki hızlı eylemlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Dava ilerledikçe işbirliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Bilgisayar korsanları, ele geçirdiği hesaplardan “Bitcoinleriniz ikiye katlanacak”, “Bin Dolar Bitcoine 2 bin Dolar verilecek” şeklinde paylaşımlar yapmış, takipçilerden anonim bir Bitcoin adresine para göndermesini istemişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER