Twitter'ı almaktan vazgeçen Disney CEO'su: Kullanıcıların ‘önemli bölümü' sahte

Eğlence sektörünün devlerinden Disney'in eski CEO'su Bob Iger, Twitter'ı satın almayı değerlendirdikleri bir dönemde, Twitter kullanıcılarının önemli bir bölümünün gerçek kullanıcı olmadığını tespit ettiklerini açıkladı. Twitter ise, para kazanmasını sağladığı günlük kullanıcıların yüzde 5'ten azının bot veya spam hesap olduğunu dile getirdi.

