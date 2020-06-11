Twitter'dan yeni uygulama! Okumadan paylaşmak yasak
Son dönemde yaşanan bilgi kirlilikleriyle ilgili yeni bir adım atan Twitter, artık okunmadan makale paylaşılmasına izin vermeyecek. Kullanıcılara 'Sen okudun mu?' diye soran Twitter'ın bu özelliği şimdilik ABD'de sınırlı sayıdaki Android kullanıcısında test ediliyor.
Sosyal medya platformu Twitter, vurucu ya da tık tuzağı bir başlığa sahip makaleleri ‘anında’ paylaşan kullanıcılara kötü haberi verdi. Daha ‘bilgili bir tartışmayı’ teşvik etmek isteyen platform, bundan sonra takipçileriyle bir makale paylaşmak isteyenlere önce ‘Sen bunu okudun mu?’ diye soracak.
Sputnik'te yer alan habere göre: Makale linki içeren bir tweet’i retweet etmek isteyen kullanıcılardan önce o bağlantıya tıklaması istenecek. Kimse makaleyi okumaya zorlanmayacak ancak en azından bir göz atması sağlanmış olacak.
Twitter'ın ürün sorumlusu Kayvon Beykpour, “Bu güçlü olabilir ancak bazen de tehlikeli, özellikle de insanlar yayılmasına yardımcı oldukları içerikleri okumamışlarsa” dedi.
Bu özellik şimdilik sadece ABD’de, İngilizce ayarları aktif olan sınırlı sayıdaki Android kullanıcısı üzerinde test ediliyor. Ancak başarılı olması halinde genelleştirilmesi planlanıyor.
Columbia Üniversitesi tarafından 2016 yılında yapılan bir araştırma, kullanıcıların yüzde 59’unun paylaştıkları içerikleri okumadıklarını ortaya koymuştu.
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